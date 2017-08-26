تأجيل نظر طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية لـ 14 أكتوبر 11:54 ص السبت 26 أغسطس 2017

نقابة المحامين

كتب- محمود الشوربجي:قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدي عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة لجلسة 14 أكتوبر المقبل.وجاء قرار التأجيل لاستكمال المرافعات.واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامي.كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد قد قضت في 28 فبراير بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ قضائية المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

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