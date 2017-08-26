بالصور.. أهالي "كوبري البلينا" بسوهاج: "بنشوف الموت كل يوم"

كتب – عمار عبدالواحد:

تعيش 15 أسرة في منطقة "كوبري البلينا الجديد" 40 كيلو متر جنوب محافظة سوهاج، مأساة يومية، تحاصر عششهم مياه ترعة "الفؤادية" من الشرق، والحوادث على طريق "مصر – أسوان" الزراعي من الغرب، لايعرفون مياه الشرب أو الكهرباء، تجاورهم الثعابين والعقارب.

قال السيد محمد، من سكان العشش، إن الحكومة هدمت منازل أهالي المنطقة، قبل عشرات السنوات، لإنشاء كوبري البلينا الجديد، مضيفًا أن الحكومة وعدتهم وقتها بالحصول على شقة في المساكن الشعبية، لكن هذا لم يحدث.

وأضاف أنه تقدم بطلب أكثر من مرة للحصول على شقة لكن دون نتيجة، قائلاً: "بنتي غرقت في مياه ترعة الفؤادية منذ 6 سنوات، وكنت أعمل شيال خلف سيارات النقل الثقيل، وأصبت بالغضروف منذ حوالي عام بالإضافة إلى جلطة منذ حوالي عام ونصف أقعداني عن العمل".

وأضافت صابرين محمود، من سكان عشش المنطقة، أنهم يشاهدون الموت كل يوم، بسبب كثرة الحوادث التي تقع على طريق "مصر – أسوان" الزراعي الذي يحاصر المنطقة من ناحية الغرب، التي تسببت في إزهاق عدد كبير من الأرواح.

وقالت صابرين، إنه في حال سقوط أمطار يهرب أهالي المنطقة إلى البيوت القريبة منهم، حتى تجف المياه من الخيام والعشش، وطالبت بتوفير مساكن آدمية لهم، ومعاش يكفيهم ذل السؤال، أو انتظار إحسان الأغنياء.

من ناحية أخرى، قال مصدر في الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لـ"مصراوي"، إنه عرض وحدات سكنية على أسر عشش كوبري البلينا الجديد، في مساكن السيول بطهطا شمال المحافظة، ومركز دار السلام شرق النيل، لكنهم رفضوا بسبب بُعد المسافة بين البلينا والمراكز التي بها وحدات سكنية متوفرة والتي تبلغ حوالي 70 كيلو متر، موضحًا أن البلينا لا يوجد بها أرض أملاك دولة لإقامة عمارات سكنية عليها.

وقال محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في سوهاج، إنه تمت زيارة هؤلاء الأسر في فصل الشتاء الماضي، وقدمت لهم مساعدات عينية (بطاطين ومواد غذائية)، بالإضافة إلى إجراء عدد من العمليات الجراحية لهم، وصرف معاش ضمان اجتماعي لبعضهم.