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​بالصور.."مميش" ووزيرة الاستثمار يتفقان على إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بـ"العين السخنة"

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مصراوي Masrawy

​بالصور.."مميش" ووزيرة الاستثمار يتفقان على إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بـ"العين السخنة"

11:43 ص السبت 26 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

اتفقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، في ختام جولتهما الأسيوية مع مسئولي شركة "هاي فلكس"، أحد أكبر الشركات العالمية في مجال تحلية المياه، على استكمال المفاوضات لعمل الشركة بمنطقة العين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية وإنشاء مشروع خاص بتحلية مياه البحر بسعة 100 ألف متر مكعب.

واستمعت الوزيرة و"مميش" من مسئولي الشركة إلى شرح تفصيلي عن مجمعات الشركة وأنشطة أعمالها وآليات العمل في هذا المجال، واتفق الجانبان على مشروع خاص بتحلية مياه البحر بسعة 100 ألف متر مكعب.

واختتمت وزيرة الاستثمار والفريق مهاب مميش، زيارتهما إلى سنغافورة بحضور حفل في مقر إقامة السفير محمد أبو الخير سفير لدى سنغافورة، بمصاحبة أعضاء الوفد المصري المصاحب، والذي ضم رجال أعمال مصريين.

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