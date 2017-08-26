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ضبط تاجر آثار بالمنيا بحوزته 266 قطعة أثرية - صور

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مصراوي Masrawy

ضبط تاجر آثار بالمنيا بحوزته 266 قطعة أثرية - صور

11:42 ص السبت 26 أغسطس 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

نجحت وحدة البحث الجنائي لمركز بني مزار، في ضبط عامل مقيم بإحدى قري مركز بني مزار، وبحوزته 264 تمثالاً يشتبه في أثريتها، وبردية قديمة ورأس تمثال حجري.

جرى تحريز المضبوطات تمهيدًا لعرضها على لجان فنية بعد صدور قرار النيابة العامة.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من رئيس وحدة مباحث مركز بني مزار، بورود معلومات أكدتها التحريات، عن حيازة "عزت.ج.م"، 48 سنة عامل ومقيم بدائرة المركز، لبعض القطع الأثرية والإتجار بها.

وبتقنين الإجراءات، باستئذان النيابة العامة، وتتبع المتهم، أمكن ضبط المتهم 

بمسكنه، وضبط بحوزته 264 تمثالاً من "البورسلين" مختلف الأحجام، رجح محررو محضر الضبط أن يعود تاريخها للعصور المصري القديم "الفرعوني".

كما ضبط بحوزة المتهم رأس تمثال حجري علي شكل آدمي، وورقة من "البردي" مدون عليها نقوش يشتبه في أثريتها، وكتاب بداخله مجموعة من الطوابع الخاصة بمصر وبعض الدول الأجنبية، وعدد 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات البيع.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للقطع الأثرية بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تحرر المحضر اللازم بضبط المتهم، وأحيل للنيابة للتحقيق رفقة المضبوطات.

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