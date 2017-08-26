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ضبط مصنع شيكولاتة يقلد علامات تجارية شهيرة بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

ضبط مصنع شيكولاتة يقلد علامات تجارية شهيرة بالبحيرة

11:36 ص السبت 26 أغسطس 2017

ضبط مصنع شيكولاتة يقلد علامات تجارية شهيرة بالبحيرة

ضبط مصنع شيكولاتة يقلد علامات تجارية

البحيرة – أحمد نصرة:

نفذت إدارة تموين المحمودية بمحافظة البحيرة، حملة رقابية، ضبطت خلالها مصنعًا غير مرخص بناحية قرية كوم النصر، لإنتاج شيكولاتة غير صالحة للاستهلاك، تحت اسم علامات تجارية لشركات شهيرة.

جرى ضبط 4 عبوات منتهية الصلاحية من كامينا ثاني أكسيد التيتانيوم تستخدم في تصنيع النكهات، 136 كيلو كمنتج نهائي مدون عليها أسماء وبيانات وعلامات تجارية مملوكة لشركات معروفة ومشهورة، و100 كجم بودرة كاكاو، و50 كجم سكر، و50 50 كجم حليب جاف و25 كجم بديل زبدة، كميات من الكراتين الفارغة والاستيكرات والرولات المدون عليها البيانات الوهمية، والتي لا تخص عنوان المصنع المضبوط.

تحرّر المحضر رقم 12763، والعرض الفوري على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات

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