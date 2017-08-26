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بالصور.. محافظ المنوفية يستقبل وزير الصناعة بمدينة السادات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ المنوفية يستقبل وزير الصناعة بمدينة السادات

11:36 ص السبت 26 أغسطس 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

استقبل الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم السبت، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بمكتبه بمجمع خدمات محافظة المنوفية بمدينة السادات.

رافق المحافظ، المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتورة الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشرف على المشروعات التنموية، حيث سيقومان بتسليم عقود تخصيص الأراضي الصناعية بمدينة السادات .

ومن المقرر أن تشهد الجولة افتتاح خطين لإنتاج الملابس الطبية المعقمة وتصنيع المستلزمات بمصنع للملابس الطبية (ميديك) وكذا تفقد عدد من المصانع منها برادو مصر للسجاد، يونيبورد الشركة المتحدة لإنتاج رولات الكرتون، وسفنكس للزجاج المسطح .

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