بالصور.. محافظ المنوفية يستقبل وزير الصناعة بمدينة السادات

بالصور.. أهالي "كوبري البلينا" بسوهاج: "بنشوف الموت كل يوم"

المنوفية - مروة فاضل:

استقبل الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم السبت، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بمكتبه بمجمع خدمات محافظة المنوفية بمدينة السادات.

رافق المحافظ، المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشرف على المشروعات التنموية، حيث سيقومان بتسليم عقود تخصيص الأراضي الصناعية بمدينة السادات .

ومن المقرر أن تشهد الجولة افتتاح خطين لإنتاج الملابس الطبية المعقمة وتصنيع المستلزمات بمصنع مصر للملابس الطبية (ميديك) وكذا تفقد عدد من المصانع منها برادو مصر للسجاد، يونيبورد الشركة المتحدة لإنتاج رولات الكرتون، وسفنكس للزجاج المسطح .