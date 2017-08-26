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"مرحاض" يتسبب في طلاق سيدة

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مصراوي Masrawy

"مرحاض" يتسبب في طلاق سيدة

11:07 ص السبت 26 أغسطس 2017

مرحاض-كان-السبب-في-طلاق-سيدة

كتبت- ميرا ماهر:

كثيراً ما نسمع عن أسباب عديدة للطلاق، منها ما يكون طريف ومنها ما يكون العنف بأنواعه سبباً رئيسياً فيه. حيث حكمت محكمة في ولاية راجستان الهندية بالموافقة على طلب طلاق امرأة من زوجها، بسبب عدم إنشاء مرحاض في المنزل.

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن صحيفة "دويتش فيله" الألمانية أن السيدة الهندية البالغة من العمر 24 عاماً طلبت الطلاق بسبب أنها كانت تضطر إلى الذهاب ليلاً للحقول القريبة من أجل قضاء حاجتها، واستندت المحكمة في حكمها إلى أن عدم رغبة الزوج إنشاء مرحاض يعد نوعاً من أنواع العنف ضد الزوجة.

يشار إلى أن القانون الهندي لا يسمح بالطلاق إلا في حالات محددة، من بينها العنف الأسري أو القسوة الواضحة، إلا أن القاضي اعتبر أن التغوط القسري في العراء هو شكل من أشكال التعذيب، وانتهاك لكرامة المرأة.

وتعتبر مشكلة غياب المراحيض سببا في وفاة مئات الآلاف سنوياً بسبب انعدام النظافة. وبحسب منظمة اليونيسيف العالمية، فإن التغوط والتبول في العراء أمر شائع جداً في المناطق الريفية من الهند.

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مصراوي Masrawy

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