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المعارضة التركية تفتح مؤتمرها بالهجوم على حزب أردوغان

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مصراوي Masrawy

المعارضة التركية تفتح مؤتمرها بالهجوم على حزب أردوغان

11:45 ص السبت 26 أغسطس 2017

المعارضة التركية تفتح مؤتمرها بالهجوم على حزب أردوغان

كمال قليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية

اسطنبول (د ب أ)
طالب كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، في مستهل مؤتمر "كونجرس العدالة" الذي يستغرق عدة أيام، ويشارك فيه أكثر من عشرة الاف شخص، بمزيد من الديمقراطية في بلاده.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري في مدينة كاناكالي غربي تركيا اليوم السبت:" في تركيا لا يتعطش إلى العدالة شخص واحد فقط بل 80 مليون شخص".

وأضاف:" لا نريد توترات ولا نزاعا، ونرغب أن نعيش في بلادنا في هدوء وسلام، ونحن نريد تركيا عادلة".

واتهم قليجدار أوغلو، حكومة حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المحافظ، بـ"افتقاد العدالة" والتأثير على القضاء" ما حول الالاف من الأبرياء إلى ضحايا، وفقد الاف الأكاديميين وظائفهم، وملأ السجون بالصحفيين، ونحن لن ننسى مثل هذه الحقائق، وهناك نواب في السجن".

ووصف زعيم المعارضة حالة الطوارئ التي تم تمديدها أربع مرات والمستمرة حتى التاسع عشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل على أقل تقدير، بأنها " انقلاب مدني".

ويشارك أكثر من 700 متحدث من مختلف المعسكرات السياسية في "كونجرس العدالة" الذي ينظمه حزب الشعب الجمهوري، ويستمر الكونجرس أربعة أيام وسيبحث موضوعات حقوق الإنسان وحماية البيئة وحرية الأديان.

وينتقد قليجدار أوغلو ومؤيدوه سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ولاسيما الإجراءات التي تم اتخاذها في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري في منتصف تموز/يوليو الماضي.

يشار إلى أنه تم اعتقال حوالى 49 الف شخص رسميا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشله من بين 150 الف شخص خضعوا للتحقيق، كما تم ايقاف عن العمل أو إقالة حوالى 145 الف من موظفي الخدمة المدنية وموظفي الأمن والاكاديميين في إطار عملية تطهير ذات صلة بمحاولة الانقلاب.

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