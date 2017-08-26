ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على مسجد في كابول إلى 28

الهجوم على مسجد في كابول - أرشيفية

كابول (د ب أ)

ارتفعت حصيلة القتلى بسبب هجوم على مسجد أمس الجمعة في كابول إلى 28 شخصا، فيما أصيب أكثر من 50 شخصا، من بينهم نساء وأطفال.

وتم تأكيد الرقم لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) من جانب محمد إسماعيل قوسي، أحد المتحدثين باسم وزارة الصحة العامة.

وكان مسؤولون قد تحدثوا في وقت سابق عن 25 قتيلا و40 مصابا.

وكان المتمردون قد اقتحموا مسجد "إمام الزمان" الذي يرتاده الشيعة في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة عندما كان المسجد ممتلئا.

وقال بشير مجاهد، أحد المتحدثين باسم شرطة كابول لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن الهجوم وعملية التصدي له انتهت بعد أكثر من خمس ساعات بمقتل المسلحين الاثنين اللذين نفذا العملية.

وقال مجاهد إن الهجوم بدأ بتفجير الانتحاري الأول نفسه عند بوابة مسجد "إمام الزمان" .

وأضاف مجاهد إن "المهاجم الثاني قتل برصاص قوات الأمن الأفغانية".

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات حيث قال وفقا لزعم بثته وكالة أعماق، الذراع الإعلامي للتنظيم إن اثنين من اعضائه نفذا الهجوم.

يذكر أن الأقلية الشيعية في أفغانستان هدف متكرر لعناصر داعش.

وأدان القصر الرئاسي الافغاني وبعثة الامم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) ومنظمة هيومان رايتس ووتش وحلف شمال الاطلسي (ناتو) بقوة الهجوم على المسجد.