الداخلية: ضبط 224 قضية متنوعة في حملة على المسطح المائي لبحيرة المنزلة

كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية حملة موسعة لإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وكذلك التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة.

واستهدفت الحملة – التي وجه بشنها اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية - سرعة إزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

وأسفرت جهود الحملة التى شنت بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة عن تنفيذ 14 قرار إزالة بدائرة مراكز شرطة (البدرشين – أبوالنمرس – الحوامدية)، شملت رسو مخالف وورش بدون ترخيص ومرسى بدون ترخيص وعائمات مخالفة وسور من الطوب وتشوينات كافتيريات غير مرخصة.

ومن جهة أخرى قام ضباط شرطة البيئة والمسطحات بشن حملة أمنية موسعة استهدفت إزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بالاشتراك مع مديريات أمن بورسعيد ودمياط والدقهلية على مدار 21 يوما.. وأسفرت الجهود عن ضبط 224 قضية متنوعة.

كما قام ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع الهيئة العامة للثروة السمكية بشن حملة موسعة استهدفت نطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية على مدار 21 يوما، وأسفرت جهودها عن ضبط 162 قضية متنوعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.