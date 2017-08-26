معامل تنسيق الجامعات تستقبل الطلاب الناجحين بالدور الثاني
معامل تنسيق الجامعات تستقبل الطلاب الناجحين بالدور الثاني
11:30 ص السبت 26 أغسطس 2017
وزارة التعليم العالي
كتب- محمد قاسم:
فتحت معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، أبوابها أمام الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" لتسجيل رغباتهم ولمدة 3 أيام حتى مساء الاثنين 28 أغسطس.
وخصصت وزارة التعليم العالي، معامل تنسيق بالجامعات لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام التنسيق.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن الفرصة متاحة للطلاب الذين تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية للتسجيل الإلكتروني خلال ذات الفترة.
وينشر "مصراوي"، خريطة معامل الحاسب الآلي بالجامعات.؟
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