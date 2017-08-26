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معامل تنسيق الجامعات تستقبل الطلاب الناجحين بالدور الثاني

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مصراوي Masrawy

معامل تنسيق الجامعات تستقبل الطلاب الناجحين بالدور الثاني

11:30 ص السبت 26 أغسطس 2017

معامل تنسيق الجامعات تستقبل الطلاب الناجحين بالدور الثاني

وزارة التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

فتحت معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، أبوابها أمام الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" لتسجيل رغباتهم ولمدة 3 أيام حتى مساء الاثنين 28 أغسطس.

وخصصت وزارة التعليم العالي، معامل تنسيق بالجامعات لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام التنسيق.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن الفرصة متاحة للطلاب الذين تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية للتسجيل الإلكتروني خلال ذات الفترة.

وينشر "مصراوي"، خريطة معامل الحاسب الآلي بالجامعات.؟

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مصراوي Masrawy

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