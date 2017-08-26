اليوم .. شركات الطيران تبدأ نقل حجاج "الحج السريع" للسعودية

كتب - طه عبيد

بدأت شركات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام فى تشغيل رحلات الحج السريع "السياحى الفاخر"، حيث بدأ اليوم السبت عدد من الحجاج التوافد على المطار للسفر لأداء مناسك الحج.

صرحت مصادر بالمطار أن رحلات الحج الفاخر بدأت اليوم بنقل ما يقرب من 400 حاجا من الصالة الموسمية بالمطار، فى حين بدأت رحلات الخطوط السعودية نقل الحجاج الحج السريع من مبنى السفر 2.​