بالصور.. "مميش" ووزيرة الاستثمار يختتمان جولتهما الآسيوية بزيارة ميناء سنغافورة الجديد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، جولتهما الآسيوية بزيارة الميناء الجديد الذي أنشأته هيئة موانئ سنغافورة لاستيعاب حجم الأعمال المقامة بها.

وقال "مميش"، في بيان له، إن اللقاء تطرق إلى آليات إدارة الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد الجديد، مشيرًا إلى أن المفاوضات كانت منذ عامين مع موانئ سنغافورة وتولتها بعد ذلك الهيئة الاقتصادية بكفاءة عالية، وأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ سنغافورة العالمية لدراسة إدارة وتشغيل وتسويق محطة حاويات جديدة بمنطقة شرق بورسعيد، في نوفمبر 2015، لكونها من أكبر الشركات الرائدة في تشغيل الموانئ، وثاني أكبر محطة حاويات عالميًا.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المذكرة تهدف إلى إدارة وتشغيل محطة حاويات جديدة بشرق بورسعيد، بحيث تقدم الشركة المساعدة الفنية في مجال تطوير وتسويق المحطة، ومراجعة معايير تصميمها، والساحة الخلفية من الناحية التشغيلية، وفقًا للمعايير العالمية.