"آثار أسوان" تشارك في الموسم التثقيفي بمكتبة الإسكندرية

أسوان - إيهاب عمران:

شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، والدكتور محمد جبر عميد كلية الآثار، في الموسم التثقيفي الذي نظمه متحف الآثار داخل مكتبة الإسكندرية.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية مشاركة كلية الآثار لإلقاء الضوء على الحضارة الفرعونية وتعدد الثقافات بمحافظات الصعيد التي يوجد بها ثلث آثار العالم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الجامعة على دورها الثقافي والتنوير الذي يستهدف المجتمع والبيئة المحيطة والتعاون بين الجامعات والمؤسسات الثقافية في مجالات البحث العلمي والتطبيقي الذي يخدم المنظومة التعليمية.

وألقى الدكتور رضوان عبد الراضي مدرس بكلية الآثار بجامعة أسوان، محاضرة عن تاريخ وحضارة مدينة إسنا عبر العصور المختلفة.

وأوضح رضوان، أن مدينة إسنا تضم العديد من المواقع الأثرية والتي تعود إلي الحقب التاريخية المختلفة، ولعل أشهر هذه الآثار معبد "خنوم_رع" والذي تشتهر المدينة به.