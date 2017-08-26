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بالصور.. وزير النقل يتفقد برج التحكم الرئيسي في نظام الإشارات بمحطة بركة السبع

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير النقل يتفقد برج التحكم الرئيسي في نظام الإشارات بمحطة بركة السبع

11:27 ص السبت 26 أغسطس 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

تفقد اليوم السبت، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، برج التحكم الرئيسي في نظم الإشارات بمحطة بركة السبع، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم إشارات السكك الحديدية على خط القاهرة الإسكندرية.

وأكد وزير النقل، أن الوزارة تنفذ عددًا من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة بإجمالي تكلفة تبلغ مليار دولار، منها "خط القاهرة– الإسكندرية" بطول 208 كم والذي تنفذه شركة تاليس، ممول من البنك الدولي، و" خط بني سويف– أسيوط " بطول 250 كم، الذي تنفذه شركة الستوم، ممول من البنك الدولي، و "خط بنها– الزقازيق– الإسماعيلية– بورسعيد" بطول 213 كم والذي تنفذه شركة سيمنز، ممول من الصندوق الكويتي والصندوق العربي للإنماء.

وأشار الوزير، إلى أنه جرى الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بخط طنطا المنصورة دمياط، وجار تدبير التمويل من صندوق الإنماء الكويتي لاختيار إحدى الشركات العالمية للتنفيذ.

وأضاف، أنه تم إنهاء ترسية تطوير نظم الإشارات بخط أسيوط - نجع حمادي، لشركة تاليس وجار الإعداد لتوقيع العقود لهذا المشروع الممول من البنك الدولي، لافتًا إلى أن وزارة النقل تنهي حاليًا إجراءات اختيار استشاري كوري لإعداد مستندات الطرح والإشراف على التنفيذ لكهربة إشارات المسافة من نجع حمادي إلى الأقصر.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها في الفترة المقبلة تزويد خطوط الشبكة الرئيسية بأحدث نظم التحكم العالمية في مسير القطارات ETCS Level 1، وهو نظام تحكم آلي حديث جاري إعداد الدراسات الاستشارية له بمعرفة شركة ايتلفير الإيطالية لتزويد المسافة من الاسكندرية الى نجع حمادي (مرحلة أولى) بالإضافة إلى تزويد 400 جرار بهذا النظام.

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