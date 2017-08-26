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الأمن يحقق في وفاة فرنسية عقب سقوطها بحمام سباحة فندق بالهرم

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مصراوي Masrawy

الأمن يحقق في وفاة فرنسية عقب سقوطها بحمام سباحة فندق بالهرم

11:36 ص السبت 26 أغسطس 2017

الأمن يحقق في وفاة فرنسية عقب سقوطها بحمام سباحة فندق بالهرم

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

لفظت طالبة فرنسية أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الهرم، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بارتشاح في المخ إثر سقوطها بحمام سباحة فندق شهير بالهرم.

تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، كشفت أنه أثناء تواجد الطالبة، ساندي حسام، 14 سنة، فرنسية الجنسية، رفقة أسرتها بالفندق، أصيبت بغيبوبة نتيجة سقوطها في حمام السباحة.

توصلت جهود البحث للرائد هاني عجلان، معاون مباحث قسم الهرم، أن عمال الفندق تمكنوا من إنقاذ الطفلة من الغرق، وعمل الإسعافات الأولية لها، قبل نقلها إلى المستشفى.

واتهم والد الطالبة ويدعى، حسام علي، 39 سنة، صاحب شركة معمار، إدارة الفندق بالتقصير في إسعافاها ونقلها إلى المستشفى.

حُرر محضر بالواقعة أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث

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