النشرة المرورية.. سيولة تامة بمحاور القاهرة والجيزة دون وقوع حوادث تصادم

كتب - فتحي سليمان:

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهرت سيولة مرورية بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وانتظاما في حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبري قصر النيل وشارع قصر العيني، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.

كما شهد أعلى مناطق كورنيش النيل، انسيابًا مروريا في حركة السيارات بدءًا من منطقة المعادي وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وأمام القادم من ميدان المؤسسة، وفي طريقه الى ميدان عبد المنعم رياض.

وظهرت بعض الكثافات المرورية، أعلى طريق إسكندرية الزراعي، أمام القادم من الأقاليم وفي طريقه إلى القاهرة.

وانتظمت حركة السيارات بميدان روكسي ورابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات في الميادين الرئيسية في العاصمة، كما انتظمت حركة المركبات أعلى محاور الجيزة بشارعي الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

كما شهدت كافة محاور وميادين محافظة الجيزة، حالة من السيولة المرورية التامة، وبدأت حالة من الانسياب المروري بمحور صفط اللبن وشارعي الهرم وفيصل وميداني النهضة والجلاء.

وشهد شارع النيل السياحي حالة من السيولة المرورية التامة، الأمر نفسه بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين؛ وسط تواجد رجال المرور في مختلف الشوارع والميادين منذ السابعة صباحا تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بانتشار رجال المرور مدعومين بالأوناش؛ للعمل على سيولة حركة المرور.

وأعلنت غرفة عمليات المرور بالجيزة، بأنها لم تتلق أية بلاغات حول وقوع أي حوادث سير أو تصادم بمختلف المناطق.