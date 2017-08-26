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توقف قطار الصعيد لمدة ساعتين في البدرشين

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مصراوي Masrawy

توقف قطار الصعيد لمدة ساعتين في البدرشين

11:29 ص السبت 26 أغسطس 2017

توقف قطار الصعيد لمدة ساعتين في البدرشين

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم السبت، عن سبب توقف قطار (أسوان - القاهرة) لمدة ساعة و55 دقيقة أمام قرية المرازيق بمركز البدرشين.توصلت معاينة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إلى حدوث عطل فني بجرار القطار رقم 983، وتم تعيين الخدمات اللازمة لتأمين القطار لحين إصلاح الجرار.واستأنف القطار رحتله عقب استبدال الجرار، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق

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