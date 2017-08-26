"ستارة" تُنهي حياة ممرضة من الطابق الخامس بالعمرانية 11:27 ص السبت 26 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:لقيت ممرضة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الخامس بمنطقة العمرانية.تحريات المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، أشارت إلى أنه أثناء تركيب داليا صبري، 32 سنة، ستارة غرفة النوم، اختل توازنها وسقطت على الأرض، مما أدى إلى إصابتها بكسور متفرقة بالجسم.جهود الرائد محمد داوود، رئيس مباحث العمرانية، توصلت إلى أنه تم نقل الممرضة إلى مستشفى الكاتب بالدقي، وعمل إنعاش للقلب لمدة نصف ساعة، ولم تستجب وتوفيت نتيجة توقف عضلة القلب وضيق في التنفس.حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

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