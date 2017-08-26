غدا.. شكري يبدأ جولة تشمل ألمانيا وبيلاروسيا ورومانيا

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يبدأ وزير الخارجية، سامح شكري، غدا الأحد، جولة خارجية تشمل زيارة كل من ألمانيا وبيلاروسيا ورومانيا، بهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الثلاث، وإجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، بأن جولة وزير الخارجية، سوف تبدأ بالعاصمة الألمانية برلين، وتستغرق بضع ساعات، يلتقي خلالها مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل، لمناقشة عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية وعملية السلام في الشرق الأوسط وسبل مواجهة الهجرة غير الشرعية، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي للوزيرين.

وأضاف أبو زيد أن الوزير سيتوجه عقب ذلك إلى بيلاروسيا، حيث يتلقى مع الرئيس ألكساندر لوكاشينكا، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد أهمية مواصلة البناء على الزيارة الأخيرة للرئيس البيلاروسي إلى القاهرة، والتي كشفت عن مجالات جديدة وآفاق واسعة للتعاون بين البلدين، وحرص مصر على التنسيق المستمر مع مينسك في شتى المجالات، كما يلتقي شكري مع وزيري الخارجية والتجارة البيلاروسيين ورئيس الجمعية الوطنية.

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وفيما يتعلق بزيارة رومانيا، أوضح أبو زيد أن وزير الخارجية سيتواجد في بوخارست يوم ٢٩ أغسطس، حيث سيسلم رسالة من السيسي إلى كلاوس يوهانيس، رئيس رومانيا، تؤكد اهتمام مصر بتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع رومانيا، خاصة بعد أن احتفل البلدان بمرور 110 أعوام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال عام 2016، كما سيجري شكرى مباحثات مع وزير خارجية رومانيا، ورئيسي مجلسي الشيوخ والنواب.

وذكر المتحدث أن الزيارة ستشهد أيضا التوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى تتعلق بالتعاون في مجال السياحة، والثانية تعني بإنشاء آلية للحوار السياسي، والثالثة حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

يذكر أن وزير الخارجية سيحل ضيف شرف ومتحدثا رئيسيا أمام الملتقى السنوي لسفراء رومانيا بالخارج في أثناء وجوده في بوخارست، ومن المنتظر أن يلقي بيانا يتضمن شرح رؤية مصر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المصري والروماني.