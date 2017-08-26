الثقافة: زيادة ميزانية «القاهرة السينمائي» لكنها ليست كافية

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قال الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة حلمي النمنم، إنه تمت زيادة ميزانية مهرجان القاهرة السينمائي، بعد جهود من مسؤولين بالدولة، خاصة وزير المالية، عمرو الجارحي.

وأضاف عبد الجليل، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أنه ما زالت الميزانية في حاجة إلى الزيادة، مشددًا على أن المهرجانات أصبحت صناعة قائمة على الأموال.

وتابع: «عشان نجيب نجوم بفلوس، عشان نجيب أفلام عالمية بفلوس، عشان نجيب لجان تحكيم مش ببلاش، زمن البلاش انتهى وكله بفلوس، أعتقد أن مهرجان القاهرة سيستطيع أن يتنفس فقط هذا العام».