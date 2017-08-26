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الأولمبيكو يحتضن قمة الجولة الثانية في «الكالتشيو» بين روما وإنتر

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الأولمبيكو يحتضن قمة الجولة الثانية في «الكالتشيو» بين روما وإنتر الأولمبيكو يحتضن قمة الجولة الثانية في «الكالتشيو» بين روما وإنتر

التحرير

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يستقبل نادي روما، اليوم، نظيره إنتر على ملعب الأولمبيكو في تمام الساعة 20:45 ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

ويحتل الإنتر المركز الثاني برصيد 3 نقاط عقب فوزه في الجولة الأولى على فيورنتينا بثلاثية نظيفة، بينما يحتل روما المركز السابع برصيد 3 نقاط عقب فوزه في الجولة الأولى على أتالانتا بهدف نظيف.

ويلتقي روما والإنتر في المواجهة رقم 200 بينهما في جميع المسابقات، حيث حقق روما الفوز في 60 لقاءً مقابل فوز الإنتر في 86 مواجهة، وانتهى 53 لقاءً بينهما بالتعادل.

وعلى ملعب الأولمبيكو، حقق ذئاب العاصمة الفوز في 36 مباراة، وتعرض للخسارة من النيراتزوري في 27 مواجهة، وتعادلا في 23 لقاءً.

وسجل لاعبو روما 135 هدفًا في شباك الإنتر في 86 لقاءً جمع الفريقين في الدوري الإيطالي، واستقبلت شباك الفريق العاصمي من الإنتر 115 هدفًا.

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وتمكن روما من الفوز بلقاءي الموسم الماضي، من خلال الفوز على الإنتر في الأولمبيكو بنتيجة 2-1 وفي سان سيرو بنتيجة 3-1.

ويعد فرانشيسكو توتي الهداف التاريخي لروما في مواجهات الإنتر برصيد 12 هدفًا، ومن خلفه روبرتو بروزو برصيد 10 أهداف.

وواجه مدرب روما الجديد دي فرانشيسكو نظيره الإنتر في 7 مباريات سابقة حقق خلالها الفوز في مباريات، وتلقى 3 هزائم.

وسيعول روما في مباراة اليوم على خدمات متوسط ميدانه البلجيكي رادجا ناينجولان، الذي هز شباك الإنتر في 3 مناسبات سابقة آخرها الموسم الماضي.

وعلى الجانب الآخر واجه روما مدربه السابق لوسيانو سباليتي في 15 مباراة سابقة، عندما كان مدربًا لأندية إمبولي وسامبدوريا وفينيزيا وأودينيزي، وحقق ذئاب العاصمة في تلك المواجهات 9 انتصارات و3 تعادلات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى.

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التحرير

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