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يوفنتوس يخشى مفاجآت جنوة في الكالتشيو

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يوفنتوس يخشى مفاجآت جنوة في الكالتشيو يوفنتوس يخشى مفاجآت جنوة في الكالتشيو

التحرير

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يرحل يوفنتوس، اليوم، لمواجهة نظيره جنوة ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على كالياري بثلاثية نظيفة، بينما يحتل جنوة المركز العاشر برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى أمام ساسولو بدون أهداف.

وتواجه الفريقان 100 مرة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق اليوفنتوس خلالها الفوز في 60 مباراة مقابل 20 فوزًا لجنوة وانتهت 20 مقابلة بين الفريقين بالتعادل.

وفي آخر 27 مباراة جمعت الفريقين على ملعب لويجي فيراريس، حقق البيانكونيري الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 7 مواجهات.

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وتمكن يوفنتوس من الفوز في أول مباراتين في الدوري الإيطالي 5 مرات في آخر 6 مواسم، كما نجح اليوفي في 15 موسمًا من آخر 18 موسمًا من الفوز في أول لقاء يخوضه خارج ملعبه في الدوري الإيطالي.

ويحتفل متوسط ميدان يوفنتوس ميراليم بيانيتش، اليوم، بخوضه المباراة رقم 50 له مع السيدة العجوز في جميع المسابقات.

وبشكل عام، واجه مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري نادي جنوة 17 مرة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الفوز في 10 مباريات، وتعرض للهزيمة في 5 مواجهات وتعادل في لقاءين.

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التحرير

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