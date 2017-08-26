مانشستر يونايتد يبحث عن مواصلة التألق أمام ليستر سيتي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يستقبل مانشستر يونايتد، اليوم، على ملعبه أولد ترافورد نظيره ليستر سيتي في تمام الساعة 18:30 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل اليونايتد صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بينما يوجد ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

ولم يخسر مانشستر يونايتد أمام ليستر في 22 مباراة في الدوري الإنجليزي سوى مواجهتين فقط، وأتى فوز الثعالب الوحيد على اليونايتد في البريميرليج على ملعب الأولد ترافورد في شهر فبراير من عام 1998 بهدف نظيف.

ولم يخسر مانشستر يونايتد على ملعبه في آخر 30 مباراة في جميع المسابقات، حيث حقق الشياطين الحمر 19 انتصارًا و11 تعادلًا، وأتت أطول سلسلة للفريق في تفادي الهزائم على ملعبه في الفترة ما بين عامي 2010 و2011 لـ37 مباراة متتالية.

شاهد أيضا

ويأمل اليونايتد في الفوز برباعية اليوم ليحقق ذلك الأمر لثلاث مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1907، ونجح مانشستر في الفوز في أول 3 مباريات في الدوري في 5 مناسبات سابقة، لكنه خلال تلك المناسبات لم يحقق لقب الدوري في نهاية المطاف سوى مرة واحدة فقط في موسم 2006 - 2007.

وبإمكان روميلو لوكاكو أن يصبح أول لاعب يسجل في أول 3 مباريات له بقميص مانشستر يونايتد، كما بإمكان هنريك مخيتاريان أن يصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يصنع هدفين في 3 مباريات متتالية.

وعلى الجانب الآخر، نجح ليستر سيتي في التسجيل في جميع المباريات، التي خاضها تحت قيادة كريج شكسبير باسثتثناء مباراة واحدة في 15 مباراة، ونجح جيمي فاردي في تسجيل 8 أهداف في تلك المباريات.

وبإمكان شينجي أوكازاكي أن يسجل في 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته، ونجح في تسجيل آخر هدفين في أول 5 دقائق من المباراة.