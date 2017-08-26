مانشستر سيتي في نزهة أمام بورنموث

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يرحل مانشستر سيتي، اليوم السبت، لمواجهة بورنموث، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 4 نقاط، بينما يقبع بورنموث في المركز الـ17 بدون رصيد من النقاط.

ويغيب عن لقاء اليوم، قائد بورنموث سيمون فرانسيس بداعي الإصابة، ومدافع مانشستر سيتي كيلي والكر للإيقاف، إلى جانب إيلكاي جندوجان لحاجته إلى المزيد من التأهيل.

ولم يسبق لبورنموث أن تغلب من قبل على مانشستر سيتي في 10 مواجهات سابقة في جميع المسابقات، حيث خسر 8 مواجهات وتعادل في مباراتين، بل وفشل بورنموث في التسجيل في جميع مبارياته التي خاضها أمام السيتي على ملعبه.

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كما خسر بورنموث جميع مبارياته الأربع، التي خاضها أمام مانشستر سيتي في البريميرليج، حيث استقبلت شباكه 15 هدفًا وسجل لاعبوه هدفًا وحيدًا.

وطوال تاريخ بورنموث في شهر أغسطس، لم يحصل الفريق في الدوري الإنجليزي سوى على 5 نقاط من خلال الفوز في مباراة والتعادل في اثنتين والخسارة في 6 لقاءات.

من جانبه، لم يخسر مانشستر سيتي سوى مباراة وحيدة فقط في آخر 10 مباريات، خاضها خارج ملعبه في الدوري، حيث فاز الفريق في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وخسر 1 - 2 أمام تشيلسي في شهر أبريل الماضي.

كما نجح مانشستر سيتي في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات، حقق خلالها الانتصار خارج ملعبه في الدوري.