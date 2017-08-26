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للطلاب الناجحين بالدور الثاني.. كيف تُسجل رغباتك للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية؟

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مصراوي Masrawy

للطلاب الناجحين بالدور الثاني.. كيف تُسجل رغباتك للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية؟

11:20 ص السبت 26 أغسطس 2017

كتب- محمد قاسم:

فتح موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم السبت، باب التسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالدور الثاني لعام 2017. ولمدة 3 أيام حتى مساء الاثنين 28 أغسطس.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن الفرصة متاحة للطلاب الذين تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية للتسجيل الإلكتروني خلال ذات الفترة.

وينشر "مصراوي"، خطوات تسجيل الطلاب لرغباتهم، عبر بوابة الإلكترونية، الصفحة الخاصة بالتنسيق (https://tansik.egypt.gov.eg/application/) كالتالي:

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الخطوة الأولى: يدخل الطالب رقم الجلوس (رقم الدخول) والرقم السري الخاص به، المكتوب على استمارة النجاح التي يتسلمها من المدرسة.

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الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقاً، إذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

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الخطوة الثالثة: ستظهر أمام الطالب على الشاشة البيانات الأساسية الخاصة به، وعلى الطالب أن يتأكد من سلامة تلك البيانات مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي يتبعه.

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الخطوة الرابعة: بعد ذلك يعرض لك الموقع إذا كانت زياراتك الأولى له، قائمة فارغة يمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذي تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافي، واجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن). وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

وستظهر نفس القائمة إذا قمت بالدخول مسبقا وستسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها. ويمكن للطالب أيضا- خلال هذه الخطوة- إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

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الخطوة الخامسة: هي الخاصة بتسجيل الرغبات، بعد انتهاء الطالب من إدخال قائمة رغباته سيعرض عليه البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل الكترونيا، حيث يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قام بها الطالب وإيصال تسليم الرغبات الكترونيا، ويمكن للطالب طباعة هذه المستندات كما يمكنه حفظها في ملف، وفى حالة وضعه لبريد الإلكتروني خاص به سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك الكترونيا.

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الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات، في حالة رغبتك في طباعة رغباتك، اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.

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مصراوي Masrawy

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