مخرج كليبات منحه تامر حسني مفتاح النجومية.. 14 معلومة عن محمد سامي

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شاب حلم بالوصول إلى العالمية، لا يمتلك من حلمه سوى الموهبة والإصرار، ودراسة أكاديمية ثبتت قدميه على طريق الاحتراف، وما هي إلا سنوات قليلة استطاع خلالها النفاذ إلى نجوم الصف الأول في عالم الإخراج رغم صغر سنه، متخذا من مخرجي السينما العالمية نماذج يسعى إلى محاكاتها على طريقته الخاصة، فأدخل اللمسات الغربية على شكل الصورة في الأعمال الفنية المصرية، فهو أول من صوّر مسلسلًا تلفزيونيًا بكاميرا سينما رقمية، وهو صاحب "الفريم المائل"، الذي تعمد به إيذاء عين المشاهد في مسلسل "كلام على ورق"، وغير ذلك من الأعمال التي استطاع بها أن يجذب أنظار النقاد والمشاهدين على حد سواء.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 14 معلومة عن المخرج الشاب محمد سامي.

1- ولد في 26 أغسطس 1983، أي أنه يبلغ من العمر 34 عامًا.

2- التقى زميلته الفنانة مي عمر في الجامعة الأمريكية، ونشأت بينهما علاقة حب انتهت بالزواج.

3- لديه ابنة وحيدة اسمها "تايا".

4- بدأ مسيرته المهنية بإخراج أغاني الفيديو كليب مع عدد من المطربين مثل: تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، هيفاء وهبي.

5- دخوله إلى عالم الإخراج الدرامي كان بفضل المطرب تامر حسني، الذي رشحه لإخراج مسلسل "آدم"، عام 2011، وعن ذلك قال: "تامر صاحب فضل عليا واللي أنا فيه ده بسببه"، على حد قوله في برنامج "ليلة"، مع الإعلامية سمر يسري.

6- انطلق في عالم الدراما التليفزيونية من خلال إخراج عدد من المسلسلات الرمضانية الناجحة والتي كانت سببًا في شهرته مثل: "مع سبق الإصرار، حكاية حياة، كلام على ورق، الأسطورة".

7- أخرج حتى الآن 5 أفلام سينمائية هي: "عمر وسلمى 3، أهواك، جواب اعتقال، ريجاتا، تصبح على خير".

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8- أثار مسلسل "حكاية حياة" عاصفة من الهجوم عليه بسبب كثرة الألفاظ الخارجة به، ولكنه اعتذر للجمهور بعد ذلك عن بعض الألفاظ، وسبب الاعتذار لم يكن الهجوم عليه، إنما لعلمه أن شقيقته لا تسمح لابنتها بمشاهدة المسلسل، فضلًا عن توبيخ والدته له.

9- من أشهر خلافاته في الوسط الفني، ذلك الذي كان مع الفنانة غادة عبد الرازق، في أثناء تصوير مسلسل "حكاية حياة"، وبسببه وصلت الخلافات إلى ساحات القضاء.

10- قال إن غادة عبد الرازق أرسلت له بلطجية للاعتداء عليه في منزله أمام زوجته وابنته، ما ترتب عليه نقله إلى المستشفى، بسبب خلافات بينهما خلال تصوير المسلسل، في حين أنها أدلت برواية أخرى وهي أن سامي يتعاطى المخدرات في أثناء التصوير ويعتدي لفظيًا على العاملين بالمسلسل، وانتهى الأمر بقطيعة بين الاثنين حتى الآن.

11- يعترف بوجود فن نظيف وفن غير نظيف، لكن بمفهوم آخر، فقد أوضح أن الفن النظيف هو الصورة الجيدة والإبداع وعدم التكرار، في حين أن الفن غير النظيف هو المطّ والتطويل غير المبرر.

12- اكتسب شهرته الجماهيرية باختياره ضمن أعضاء لجنة تحكيم برنامج "شكلك مش غريب"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مع الفنانة هيفاء وهبي، والمطرب الشعبي حكيم.

13- روى أنه تلقى خبر وفاة صديقه الفنان حسين الإمام قبل خروجه بخمس دقائق على الهواء مباشرة ببرنامج "شكلك مش غريب"، من خلال صديقه الذي كان معه حينئذ أحمد زاهر، وطالبته إدارة القناة بعدم إخبار هيفاء بهذا الأمر حتى انتهاء الحلقة، وقال: "لأن ده أكل عيشي حضرت الحلقة عادي عشان الناس ملهاش ذنب، بس أنا فضلت غير مستوعب للخبر طول الحلقة".

14- اعترف بأنه يرتعد من ركوب الطائرة، وعن ذلك قال: "باسافر كتير جدًا وكل مرة مش بنام قبلها وبافضل قلقان وحاسس إني هاموت لدرجة إن لو بنتي عيطت بقول دي رسالة من ربنا عشان مسافرش".