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الرقابة الإدارية تكشف كواليس ضبط عصابة "مخازن وزارة الصحة"

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مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية تكشف كواليس ضبط عصابة "مخازن وزارة الصحة"

11:14 ص السبت 26 أغسطس 2017

هيئة الرقابة الإدارية

كتب- أحمد جمعة:كشفت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان اليوم السبت، تفاصيل القبض على تشكيل عصابي بمخازن الطبي التابعة لوزارة الصحة، أثناء تهريبهم مواد مخدرة فجر اليوم.وقالت الهيئة، إن أعضاء الرقابة الإدارية داهموا فجر اليوم مخازن التموين الطبي بوزارة الصحة لضبط تشكيل عصابي من موظفي الوزارة وخارجها خلال اختلاسهم أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة لصالح النيابة العامة وتقدر قيمتها ب 4 ملايين جنيه.وأضافت هيئة الرقابة الإدارية، أنه تم ضبط المتهمين خلال تسليمهم مبلغ الرشوة وقيمته مليون جنيه لمشرف الأمن مقابل تسهيل خروج أحراز المخدرات دون إثباتها.وأشارت إلى أنه جاري عرض المتهمين على النيابة العامة لبدء التحقيقات.وذكر مصدر مطلع بوزارة الصحة، لمصراوي، أن المتهمين استخدموا سيارات وزارة الصحة في نقل الأحراز إلى أحد التجار، مشيرا إلى الوزير أحمد عماد راضي، يتابع التحقيقات في تلك الواقعة.​

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