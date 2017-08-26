ضبط عاطلين بحوزتهما 4 تماثيل أثرية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، عاطلين بحوزتهما 4 تماثيل، يُشتبه في أثريتها، قبل بيعها بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث صان الحجر، عن قيام "محمد.ش.ح" 35 عامًا، مُسجل شقي خطر تحت رقم 595 فئة "ب" سرقات بالإكراه، وسبق اتهامه في 6 قضايا، و"حسن.م.ع" وشهرته "زلوكة" 35 عامًا، مُسجل شقي خطر تحت رقم 276 فئة "ج" سرقات عامة، وسبق اتهامه في 15 قضية، بالإتجار في قطع أثرية فرعونية.

وفور التأكد من صحة المعلومات، واستصدار إذن النيابة العامة، جرى ضبط المتهمين أثناء استقلالهما السيارة رقم 4765 "ر ق ط" ملاكي الشرقية، وبحوزتهما 4 تمثال يُشتبه في أثريتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.