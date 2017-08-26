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عمومية الأهلي.. حافلات لنقل الأعضاء من «مدينة نصر وزايد» لـ«الجزيرة»

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عمومية الأهلي.. حافلات لنقل الأعضاء من «مدينة نصر وزايد» لـ«الجزيرة» عمومية الأهلي.. حافلات لنقل الأعضاء من «مدينة نصر وزايد» لـ«الجزيرة»

التحرير

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قال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن هناك 20 أتوبيسا جاهزا لنقل أعضاء النادي من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة، ومثلها من فرع الشيخ زايد إلى مقر الجزيرة أيضا، للتسهيل على الأعضاء، وحضورهم استكمال التصويت غدا على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وأضاف شمس أن الأتوبيسات سوف تتحرك من مقر مدينة نصر وفرع زايد من الثامنة صباحًا، لنقل الأعضاء، بواقع أتوبيس كل عشرين دقيقة، حيث تستكمل أعمال الجمعية العمومية للنادي في يومها الثاني للتصويت على لائحة النظام الأساسي.

وكانت أعمال الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلى، قد انطلقت أمس بمقر النادي بمدينة نصر، تحت إشراف قضائي كامل، وتم تشميع الصناديق وكشوف الحضور بمعرفة الهيئة القضائية المشرفة على التصويت، لحين فض الشمع بمعرفتها صباح اليوم السبت، لاستكمال التصويت وإجراءات الجمعية العمومية.

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدرة بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة. 

يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، قد أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم أمس في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة.

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التحرير

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