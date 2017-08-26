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عمومية الإسماعيلي تُصوت على لائحة النظام الأساسي

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عمومية الإسماعيلي تُصوت على لائحة النظام الأساسي عمومية الإسماعيلي تُصوت على لائحة النظام الأساسي

التحرير

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يعقد اليوم السبت، اجتماع الجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي، لمناقشة لائحة النظام الأساسي، والمعدة من قبل إدارة النادي للموافقة عليها واعتماد العمل بها أو إقرار العمل باللائحة الاسترشادية المعدة من قبل اللجنة الأوليمبية، حال عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد لإنجاح الجمعية العمومية.

وتم تجهيز 10 لجان لاستقبال الأعضاء والإدلاء بصوتهم في الجمعية العمومية، وبعد غلق باب التسجيل يتم التوجه للتصويت على اللائحة بالموافقة أو الرفض.

ويشرف على الجمعية العمومية مستشار تابع لهيئة النيابة الإدارية وممثلون عن مديرية الشباب والرياضية بالإسماعيلية برئاسة سامي عبد الحليم ونائبه إيهاب مصطفى، إضافة إلى تواجد مجلس إدارة الدراويش بالكامل برئاسة إبراهيم عثمان.

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ويحق لـ4 آلاف و700 عضو فقط التصويت على الجمعية العمومية، ويحتاج لتسجيل 3 آلاف عضو "ثلثي الأعضاء" لإنجاح الجمعية العمومية واعتماد لائحة النادي بدلا من العمل باللائحة الاسترشادية، مشيرا إلى أن اللائحة مطروحة على الأعضاء للموافقة عليها برمتها أو رفضها كلها.

وأجرى مسئولو الإسماعيلى تعديلات على لائحة النادي الأساسية الجديدة، وتشمل التعديلات أن يتم تشكيل مجلس الإدارة من 8 أعضاء فقط، تشمل الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و5 أعضاء، منهم عضو واحد تحت السن والباقي فوق السن.

كما اقترح مسئولو الإسماعيلي، أن يتم السماح لعضو المجلس بالترشح بعد مرور 5 أعوام على عضويته، وتحديد رسوم للترشح بواقع 15 ألف جنيه لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس و5 آلاف لمنصب عضو مجلس الإدارة.

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التحرير

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