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لجان خاصة لأعضاء الشيخ زايد في «عمومية الأهلي»

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لجان خاصة لأعضاء الشيخ زايد في «عمومية الأهلي» لجان خاصة لأعضاء الشيخ زايد في «عمومية الأهلي»

التحرير

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خصصت إدارة النادي الأهلي، 3 لجان منفصلة لأعضاء الشيخ زايد للتصويت فيهم، خلال اليوم الثاني للجمعية العمومية التي تجري حاليًا بالصالة المغطاة بالجزيرة للتصويت على لائحة النظام الأساسي.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة. 

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يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة. 

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التحرير

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