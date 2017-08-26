«هيونداي» تنوي إنتاج سيارات كهربائية قادرة على السير لمسافات أطول

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أعلنت شركة "هيونداي"، عزمها إنتاج سيارات كهربائية قادرة على السير لمسافات أطول من المعتاد بالشحن المختزن في بطاريتها.

وبحسب إذاعة "BBC”، فإن الشركة الكورية تسعى في الوقت الحالي لتطوير إصداراتها الكهربائية بشكل عام في الأسواق العالمية، ومن ثم صياغة حلول تقنية لتلك المشكلات الفنية الخاصة بالبطارية.

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وتولي "هيونداي"، أهمية قصوى لتطوير البطارية في سياراتها المختلفة، وجعلها قادرة على السير لمسافات أطول بنفس مخزون الشحن الموجود في البطارية، وهو المعيار الذي يعادل استهلاك الوقود في الإصدارات التي تعمل بالبنزين والديزل.