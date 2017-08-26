مقتل ضابط عراقي وإصابة 5 في انفجار قرب الحدود مع السعودية 10:59 ص السبت 26 أغسطس 2017

أرشيفية

بغداد (د ب أ)أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار، اليوم السبت بمقتل ضابط في حرس الحدود وإصابة خمسة أفراد بانفجار قرب الحدود مع السعودية.ونقل موقع "السومرية نيوز" الاخباري العراقي اليوم عن المصدر قوله إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية لحرس الحدود على الطريق الرابط بين منفذ عرعر ومخفر العنازة قرب الحدود السعودية، 430كم جنوب غرب الرمادي.وأضاف المصدر أن الانفجار اسفر عن مقتل ضابط في حرس الحدود وإصابة خمسة افراد بجروح، فضلا عن الحاق أضرار بالدورية الأمنية.يذكر أن الدوريات والمخافر الحدودية لقوات حرس الحدود تتعرض بين فترة وأخرى لهجمات من قبل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

إعلان

الأخبار المتعلقة

العرب اليوم: دفاع جوي مشترك بين موسكو ودمشق وقتلى مدنيين في اليمن

مقتل جندي لبناني بطلق ناري من "داعش" في جرود رأس بعلبك

قائد القوات الروسية في سوريا: خسائر الإرهابيين وصلت لـ8 آلاف مسلح

البحرية الروسية: تدمير 1300 هدف لـ"داعش" في سوريا

إعلان

إعلان