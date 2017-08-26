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مقتل ضابط عراقي وإصابة 5 في انفجار قرب الحدود مع السعودية

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مصراوي Masrawy

مقتل ضابط عراقي وإصابة 5 في انفجار قرب الحدود مع

10:59 ص السبت 26 أغسطس 2017

مقتل ضابط عراقي وإصابة 5 في انفجار قرب الحدود مع السعودية

أرشيفية

بغداد (د ب أ)أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار، اليوم السبت بمقتل ضابط في حرس الحدود وإصابة خمسة أفراد بانفجار قرب الحدود مع السعودية.ونقل موقع "السومرية نيوز" الاخباري العراقي اليوم عن المصدر قوله إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية لحرس الحدود على الطريق الرابط بين منفذ عرعر ومخفر العنازة قرب الحدود السعودية، 430كم جنوب غرب الرمادي.وأضاف المصدر أن الانفجار اسفر عن مقتل ضابط في حرس الحدود وإصابة خمسة افراد بجروح، فضلا عن الحاق أضرار بالدورية الأمنية.يذكر أن الدوريات والمخافر الحدودية لقوات حرس الحدود تتعرض بين فترة وأخرى لهجمات من قبل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

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