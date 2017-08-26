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وزير ألماني: التعاون الأمني مع تركيا أسوأ من ذي قبل

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مصراوي Masrawy

وزير ألماني: التعاون الأمني مع تركيا أسوأ من ذي قبل

10:49 ص السبت 26 أغسطس 2017

وزير ألماني: التعاون الأمني مع تركيا أسوأ من ذي قبل

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير

برلين (د ب أ)

ألقت التوترات بين ألمانيا وتركيا بظلالها أيضا على التعاون الأمني بين البلدين.

فقد ذكر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "التعاون مع السلطات الأمنية التركية ساء بصورة ملحوظة عن ذي قبل"، مضيفا أن ألمانيا لا تتوافق مع التركية في تعريفها للإرهاب.

وأكد دي ميزير أن ألمانيا لديها مصلحة في التعاون مع الجانب التركي، في إطار ما يفهمه الجانب الألماني تحت مصطلح الإرهاب، وقال: "لدينا مصلحة في تبادل المعلومات عن مسار سفر الجهاديين، أو في إبلاغ تركيا لنا عند عودة أنصار لداعش عبر أراضيها".

وذكر الوزير أن تركيا نفسها كانت ضحية للإرهاب على نحو كبير خلال العام الماضي، وقال: "لهذا نتعاون، وهذا هو الأمر السليم".

وأضاف دي ميزير: "لكننا لن نُجبَر على تبني تعريف الجانب التركي للإرهاب... لا نرى أيضا أن معارضا كرديا يمكن تصنيفه بصورة جزافية على أنه إرهابي. الجانب التركي يفعل ذلك. لذلك لا يوجد تعاون تحت شعار (مكافحة الإرهاب)".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين ألمانيا وتركيا متوترة بشدة منذ فترة طويلة. ومن النقاط الخلافية المحورية اعتقال مواطنين ألمان في تركيا. وتتهم تركيا ألمانيا بحماية انقلابيين وأفراد مشتبه في صلتهم بالإرهاب.

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