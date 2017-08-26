أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
إليزابيث شاكر: قرار الحد الأقصي للأجور «حبر علي ورق» -
جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ -
مانشستر سيتي يُحقق فوزًا قاتلًا على بورنموث في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مدير مرور الجيزة لمصراوي: سيولة تامة بكافة المحاور دون أي حادث تصادم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير مرور الجيزة لمصراوي: سيولة تامة بكافة المحاور دون أي حادث تصادم

10:52 ص السبت 26 أغسطس 2017

مدير مرور الجيزة لمصراوي: سيولة تامة بكافة المحاور دون أي حادث تصادم

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

قال اللواء طارق حجاج، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إن هناك حالة من السيولة المرورية التامة تشهدها كافة محاور وميادين المحافظة الرئيسية، اليوم السبت.

وأضاف "حجاج" -في تصريحات لمصراوي -أن هناك حالة من الانسياب المروري بمحور صفط اللبن وشارعي الهرم وفيصل وميداني النهضة والجلاء.

وأكد مدير مرور الجيزة، أن شارع النيل السياحي يشهد حالة من السيولة المرورية التامة، الأمر نفسه بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

وأشار اللواء طارق حجاج، إلى أن رجال المرور متواجدون في مختلف الشوارع والميادين منذ السابعة صباحا تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بانتشار رجال المرور مدعومين بالأوناش؛ للعمل على سيولة حركة المرور.

وأوضح "حجاج"، أن غرفة عمليات المرور بالجيزة، لم تتلق أية بلاغات حول وقوع أي سير أو تصادم بمختلف المناطق، مناشدا قائدي المركبات بالالتزام بقواعد المرور

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 4 أشخاص بينهم ضابط شرطة في حادث تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية"

    أخبار

  • مصرع طفل غرقاً في نهر النيل أثناء الاستحمام بالحوامدية

    أخبار

  • صياد ينصب فخاً لزميله بسبب خلاف على أولوية الصيد بمنشأة القناطر

    أخبار

  • إصابة مدير مكتب الأهرام بالفيوم ومصرع زوجته في حادث تصادم بأكتوبر

    أخبار

إعلان

0ed87a6f7d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
النشرة المرورية.. سيولة تامة بمحاور القاهرة والجيزة دون وقوع حوادث تصادم

النشرة المرورية.. سيولة تامة بمحاور القاهرة والجيزة دون وقوع حوادث تصادم

الصحة: مصرع 7 مواطنين وإصابة 9 أخرين في 3 حوادث سير

الصحة: مصرع 7 مواطنين وإصابة 9 أخرين في 3 حوادث سير

مرصد الإفتاء: إمكانية منع حوادث الدهس "ضئيلة جدا"

مرصد الإفتاء: إمكانية منع حوادث الدهس "ضئيلة جدا"

مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو)

مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو)