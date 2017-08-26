مدير مرور الجيزة لمصراوي: سيولة تامة بكافة المحاور دون أي حادث تصادم

كتب - محمد شعبان:

قال اللواء طارق حجاج، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إن هناك حالة من السيولة المرورية التامة تشهدها كافة محاور وميادين المحافظة الرئيسية، اليوم السبت.

وأضاف "حجاج" -في تصريحات لمصراوي -أن هناك حالة من الانسياب المروري بمحور صفط اللبن وشارعي الهرم وفيصل وميداني النهضة والجلاء.

وأكد مدير مرور الجيزة، أن شارع النيل السياحي يشهد حالة من السيولة المرورية التامة، الأمر نفسه بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

وأشار اللواء طارق حجاج، إلى أن رجال المرور متواجدون في مختلف الشوارع والميادين منذ السابعة صباحا تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بانتشار رجال المرور مدعومين بالأوناش؛ للعمل على سيولة حركة المرور.

وأوضح "حجاج"، أن غرفة عمليات المرور بالجيزة، لم تتلق أية بلاغات حول وقوع أي حوادث سير أو تصادم بمختلف المناطق، مناشدا قائدي المركبات بالالتزام بقواعد المرور