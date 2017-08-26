شكري يطير إلى ألمانيا وبلاروسيا ورومانيا

القاهرة (مصراوي)

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري الأحد إلى كل من ألمانيا وبلاروسيا ورومانيا، في زيارة تستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الثلاث، وإجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جولة الوزير شكري سوف تبدأ بالعاصمة الألمانية برلين، وتستغرق بضع ساعات، يلتقي خلالها وزير الخارجية مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل، لمناقشة عدد من الموضوعات الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى رأس تلك الموضوعات الأزمة الليبية وعملية السلام في الشرق الأوسط وسبل مواجهة الهجرة غير الشرعية، ويعقُب اللقاء مؤتمر صحفي للوزيرين، بحسب المتحدث.

وأضاف أبوزيد أن شكري سيتوجه عقب ذلك إلى بلاروسيا، حيث سيتلقى مع الرئيس البلاروسي، ألكساندر لوكاشينكا، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على أهمية مواصلة البناء على الزيارة الأخيرة للرئيس البلاروسيى إلى القاهرة، والتي كشفت عن مجالات جديدة وآفاق واسعة للتعاون بين البلدين، وحرص مصر على التنسيق المستمر مع بلاروسيا في شتى المجالات. كما سيلتقي شكري مع كل من وزير الخارجية، ووزير التجارة البيلاروسيين ورئيس الجمعية الوطنية.

وفيما يتعلق بزيارة سامح شكري إلى رومانيا، أوضح أبو زيد أن وزير الخارجية سيتواجد في بوخارست يوم 29 اغسطس، حيث سيسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا، تؤكد على اهتمام مصر بتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع رومانيا، خاصة بعد أن احتفل البلدان بمرور 110 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال عام 2016.

كما أن شكري سيجري مباحثات مع كل من وزير خارجية رومانيا، ورئيسي مجلس الشيخ والنواب. وأضاف أبوزيد، بأن الزيارة ستشهد أيضا التوقيع على ثلاث اتفاقيات، الأولى تتعلق بالتعاون في مجال السياحة، والثانية تُعني بإنشاء آلية للحوار السياسي، والثالثة حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

يشار إلى أن وزير الخارجية سيحل ضيف شرف ومتحدثا رئيسيا أمام الملتقى السنوي لسفراء رومانيا بالخارج اثناء وجوده في بوخارست، حيث من المنتظر ان يلقي بيانا يتضمن شرح رؤية مصر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المصري والروماني.