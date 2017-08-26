مادورو: العقوبات الأمريكية هدفها النهب والاحتيال

كاراكاس (أ ش أ)

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العقوبات الأمريكية الجديدة ضد بلاده عملية نهب واحتيال هدفها إلحاق أكبر ضرر باقتصاد البلاد ، مشيرا إلى أن تلك العقوبات ستعقد تسليم النفط للولايات المتحدة

وقال مادورو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" السبت، إن هذه الخطوة الأمريكية تهدف لإغراق فنزويلا في التخلف عن سداد ديونها والتسبب في إغلاق شركة الكهرباء (سيتجو ) ، المملوكة لفنزويلا والناشطة على أراضي الولايات المتحدة.

واتهم مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجاهل القانون الدولي والاستخفاف بالعلاقات مع أمريكا اللاتينية، مضيفا أن ما أقدم عليه ترامب سيلحق "ضررا بالغا" بالاقتصاد الفنزويلي وبالمستثمرين الأمريكيين.

وأشار إلى أن فنزويلا سوف تجري اتصالات مع شركائها من الأمريكيين وتحاول ضمان الحفاظ على الروابط التجارية الموجودة معهم منذ عقود، لافتا إلى أن حكومته ستحاول إيجاد أسواق أخرى لـ 700 ألف برميل من النفط، كان يتم إرسالها يوميا إلى الولايات المتحدة.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عقوبات جديدة ضد فنزويلا، حظر بموجبها على الشركات الأمريكية التعامل مع الديون والأوراق المالية التي تصدرها الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية الجديدة، والتي تستحق خلال أكثر من 30 و90 يوما على التوالي. كما حظر المعاملات مع عدد من الديون القائمة التي يحتفظ بها القطاع العام في فنزويلا، وحصول حكومة فنزويلا على أرباح من أسهمها.

وتفرض العقوبات الجديدة حظرا على "تنفيذ عمليات تجارية بالأسهم وسندات الديون لحكومة فنزويلا وشركة النفط والغاز الحكومية" الفنزويلية ، المعروفة باسم PDVSA، مع موعد تسديد يزيد عن 30 و90 يوما على التوالي.

وأوضح بيان الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات تهدف إلى "عرقلة المصدر الهام لتمويل استبداد مادورو، وحماية النظام المالي للولايات المتحدة، ومنع مشاركتها في الفساد بفنزويلا".