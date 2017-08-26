ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، 4 عاطلين؛ متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية من المواطنين بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام كل من "أحمد.إ.ج.م" وشهرته "أحمد برعي" 32 عامًا، سبق اتهامه في 9 قضايا "سرقات، ومخدرات، وسلاح"، و"عبدالعليم.ع.م" وشهرته "العندليب" 32 عامًا، و"سليمان.م.م" وشهرته "حنتيرة" 18 عامًا، و"إسلام.م.ح" وشهرته "إسلام حبكرش" 24 عامًا، عاطلين، مُقيمين بمدينة بنها، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية من المواطنين تحت تهديد السلاح بدائرة المركز.

جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وأرشدوا عن أماكن دراجتين مُبلغ بسرقتهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 34445 جنح منيا القمح لسنة 2017.