أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
إليزابيث شاكر: قرار الحد الأقصي للأجور «حبر علي ورق» -
جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ -
مانشستر سيتي يُحقق فوزًا قاتلًا على بورنموث في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط سيدة استعانت بعاملين للتنقيب عن الآثار بمنزلها في البحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط سيدة استعانت بعاملين للتنقيب عن الآثار بمنزلها في البحيرة

10:44 ص السبت 26 أغسطس 2017

ضبط سيدة استعانت بعاملين للتنقيب عن الآثار بمنزلها في البحيرة

أرشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم السبت، ربة منزل، وعاملين استعانت بهما للتنقيب عن الآثار بمنزلها بقرية الإسراء والمعراج، بمركز وادي النطرون.

وتبلغ لمركز شرطة وادي النطرون من أهالي قرية الإسراء والمعراج، ضد " فاطمة .أ.ع" 41 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزلها.

بالانتقال والفحص، جرى ضبط المشكو في حقها وبرفقتها كل من: "ربيع. ع. ر" 40 عامًا، و"عبداللطيف.م.أ" 45 عامًا، عاملين، مقيما دسوق، كفر الشيخ، حال حفرهم داخل منزل الأولى، ووجود حفرة دائرية الشكل قطرها 2 متر تقريبًا بعمق 30 مترًا، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر عبارة عن "مواسير أسمنتية، سلم حبل، خطاف".

بمواجهة المذكورين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأخطرت هيئة الآثار بالبحيرة لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر اللازم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

    أخبار

  • وفاة ربة منزل وإصابة زوجها وابنتها في انقلاب سيارة بالبحيرة

    أخبار

  • 2.1 مليار جنيه.. الحصيلة المتوقعة لتقنين أوضاع أراضي الدولة بوادي

    أخبار

  • إنشاء 9 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالبحيرة

    أخبار

إعلان

270102a7e4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط