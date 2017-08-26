ضبط سيدة استعانت بعاملين للتنقيب عن الآثار بمنزلها في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم السبت، ربة منزل، وعاملين استعانت بهما للتنقيب عن الآثار بمنزلها بقرية الإسراء والمعراج، بمركز وادي النطرون.

وتبلغ لمركز شرطة وادي النطرون من أهالي قرية الإسراء والمعراج، ضد " فاطمة .أ.ع" 41 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزلها.

بالانتقال والفحص، جرى ضبط المشكو في حقها وبرفقتها كل من: "ربيع. ع. ر" 40 عامًا، و"عبداللطيف.م.أ" 45 عامًا، عاملين، مقيما دسوق، كفر الشيخ، حال حفرهم داخل منزل الأولى، ووجود حفرة دائرية الشكل قطرها 2 متر تقريبًا بعمق 30 مترًا، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر عبارة عن "مواسير أسمنتية، سلم حبل، خطاف".

بمواجهة المذكورين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأخطرت هيئة الآثار بالبحيرة لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر اللازم.