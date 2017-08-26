تجديد حبس سائق حادث "أتوبيسي السخنة" في السويس 15 يوما

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس الابتدائية، تجديد حبس سائق الأتوبيس "الميني باص" المتسبب في حادث السخنة، الذي وقع الجمعة قبل الماضية، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية المتهم فيها بقتل 5 خطأ وإصابة 64 آخرين.

وقررت النيابة الاثنين الماضي حبس المتهم "علاء الدين. ن" 4 أيام، على ذمة التحقيق، بعد استكمال التحقيق معه عقب تحسن حالته الصحية، ومواجهته بأقوال الشهود العيان المصابين الذين اتهموه بالرعونة في القيادة.

وذكر الشهود العيان مستقلي الأتوبيس، قيادة السائق، أنه كان يغالبه النوم، ووضع رأسه على عجلة القيادة أكثر من مرة، ثم انطلق فجأة مسرعًا، واصطدم بالحائط الخرسانية يمين الطريق.

وأضاف الشهود أنه حينما حاول إعادة مسار السيارة مرة أخرى اصطدم بالأتوبيس الآخر، والذي انقلب على جانبه، متهمين سائق الأتوبيس (الميني الباص) بالتسبب في سقوط قتلى ومصابين.

بينما قال عدد من المصابين في الأتوبيس الآخر، إنهم شعروا بصدمة قوية من الخلف، ثم انقلاب الأتوبيس والاندفاع على جانبه لمسافة تزيد عن 100 متر.

وشهد طريق "السخنة - القطامية" يوم الجمعة قبل الماضية، تصادم أتوبيس يستقله 25 شخصًا من أسرة واحدة، كانوا في طريقهم لقضاء اليوم بأحد الشواطئ الخاصة بالسحنة، بأتوبيس تابع لشركة سياحة يستقله 50 راكبًا بينهم موظفين بالشركة المصرية للاتصالات، كانوا في طريقهم إلى الغردقة، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 64 آخرين.