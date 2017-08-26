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محافظ الوادي الجديد: الاستعداد لتنفيذ مهرجان النخلة الكريمة

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مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد: الاستعداد لتنفيذ مهرجان النخلة الكريمة

10:32 ص السبت 26 أغسطس 2017

محافظ الوادي الجديد: الاستعداد لتنفيذ مهرجان النخلة الكريمة

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بدء المحافظة الاستعدادات الفعلية، لتنفيذ مهرجان النخلة الكريمة، والذي سينفذ خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي خلال شهر أكتوبر القادم.

وأكد الزملوط لـ"مصراوي"، أن المهرجان ستشارك فيه جميع الجهات والمنظمات المعنية والمهتمة بزراعة وصناعة التمور، لافتًا إلى أن المهرجان سيتم خلاله إعداد فيلم وثائقي عن مراحل نمو النخلة بدا من زراعتها وحتى جمع ثمارها.

كما لفت إلى أن المهرجان يعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، خاصة أن تمور الوادي الجديد تحظى بشهرة كبيرة على مستوى الجمهورية والوطن العربي.

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مصراوي Masrawy

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