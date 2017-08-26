نقل 27 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج من ميناء سفاجا

السويس - حسام الدين أحمد:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي، لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا شهد مغادرة 27 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج خلال الفترة من 17 يوليو حتى 23 أغسطس 2016.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن عدد عمالة الحج المسافرين هذا الموسم ارتفع بنسبة 20% عن العام الماضي.

وأشار إلى أن هذه الأعداد تم نقلها من خلال خمس عبارات هي "عمان" و"القاهرة" و"محبة" و"أمانة" و"مسرة"، والتي قطعت رحلات مكوكية بإجمالي 20 رحلة ذهاب وعودة يوميًا.

ولفت يوسف، إلى أن موانئ البحر الأحمر، نسقت مع محافظة البحر الأحمر لاستغلال الإمكانيات الفنية والإدارية لدى الهيئة لإدارة وتشغيل قرية الركاب بمدينة سفاجا لتقديم خدمات متميزة للمسافرين ومنع تكدسهم أمام بوابات الميناء وافتراشهم الأرصفة والشوارع حتى مواعيد مغادرة العبارات الخاصة بهم.