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الأورمان" تجهز 10 عرائس يتيمات شهريًا بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الأورمان" تجهز 10 عرائس يتيمات شهريًا بالوادي الجديد

10:29 ص السبت 26 أغسطس 2017

الأورمان

أرشيفية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قال العميد أحمد الدسوقي، مدير مشروعات مؤسسة الأورمان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إن المؤسسة ستقوم بتجهيز 10 عرائس يتيمة شهريًا بمبلغ 50 ألف جنيه بواقع 5 آلاف جنيه لكل عروسة.

وأكد الدسوقي أن تلك المساعدات تأتى ضمن أنشطة المؤسسة الخيرية للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في زواج اليتيمات.

كما لفت الدسوقي، إلى أن الجمعية بالتنسيق مع محافظة الوادي الجديد، وزعت، أمس الجمعة، 55 ألف جنيه على 11 عروس يتيمة بمركز ومدينة الداخلة.

 

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