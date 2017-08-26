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إحالة مسئولين بـ "النظافة والتجميل" للتأديبية العليا لارتكابهما مخالفات مالية

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مصراوي Masrawy

إحالة مسئولين بـ "النظافة والتجميل" للتأديبية العليا لارتكابهما مخالفات مالية

10:38 ص السبت 26 أغسطس 2017

كتب- عمرو علي:

قررت النيابة الإدارية، اليوم السبت، إحالة مسئولين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 125 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمان لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين واللوائح والقواعد المالية المقرر والمنظمة لاستخدام السيارات الحكومية، مما ترتب عليه المساس بالمصالح المالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن محمد سيد أحمد، مشرف عام بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة -كبير أخصائيين- قاد السيارة الحكومية رقم 9876 واستعملها استعمالًا شخصيًا، وقام بالمبيت بها خارج الجراج المخصص لها، بعد تحرير أمر التشغيل الخاص بالسيارة، وأساء استخدام مفتاحها بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

وتبين أن صلاح فؤاد عبد الجيد، ملاحظ حركة بجراج بين السرايات التابع للهيئة، قام بتمكين المتهم الأول من أمر التشغيل المرفق بالأوراق التي بعهدته؛ لتحرير بياناته لنفسه وبمعرفته للسيارة بالمخالفة للتعليمات واللوائح.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

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