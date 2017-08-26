الدولار ينخفض بـ«المركزي».. والزراعي المصرى الأعلى سعرا

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انخفضت اليوم السبت أسعار الصرف بالبنك المركزى ليسجل الدولار 17.77 للبيع، و17.67 للشراء بانخفاض نحو 2 قرش عن التعاملات الصباحية أمس والتى كانت مستقرة عند 17.87 للبيع، و17.68 للشراء.

بينما شهدت أسعار الدولار انخفاضًا في غالبية البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم متأثرة بانخفاض الدولار بالبنك المركزي ليسجل البنك الزراعى المصرى الأعلى سعرا بـ17.82 جنيه للبيع و17.72 جنيه للشراء.

بينما سجل المصرف المتحد الأقل سعرا بالقطاع المصرفى اليوم مسجلا 17.74 للبيع، و17.64 للشراء.

وسجل الدولار بالبنك الأهلى المصرى و إتش إس بي سي 17.79 جنيه للبيع ، و 17.69 جنيه للشراء.

فيما سجل الدولار بالبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك الأسكندرية، وبنك البركة والبنك التجارى الدولى وبنك قناة السويس وكريدى أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامى وبنك بلوم، والتعمير والإسكان والأهلى اليونانى 17.78 جنيه للبيع، و 17.68 للشراء.

وفى بنك القاهرة وبنك عودة والبنك العربي ومصر إيران للتنمية سجل 17.77 جنيه للبيع، و17.67 جنيه للشراء.

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أسعار باقى العملات الأجنبية:

أما عن متوسط أسعار باقى العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم فقد سجل اليورو 20.99 جنيه للبيع، و20.86 جنيه للشراء.

وسجل الجنيه الإسترلينى 22.80 جنيه للبيع، و22.67 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل 18.44 جنيه للبيع، و18.33 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل 2.66 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجل 16.25 جنيه للبيع، و16.16 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية

شهد متوسط أسعار العملات العربية اليوم انخفاضًا طفيفًا وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.74 جنيه للبيع، و4.71 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 58.92 للبيع، 58.57 جنيه للشراء، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.84 جنيه للبيع، و4.81 جنيه للشراء.