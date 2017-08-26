البترول: الاتفاق على حفر 17 بئرا باستثمارات 79 مليون دولار

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وقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي "أباتشي وميرلون" الأمريكيتين، بحد أدنى استثمارات 79 مليون دولار، و41 مليون دولار منح، لحفر 17 بئرا استكشافيا جديدا.

وقع الاتفاقيات مع وزير البترول، عابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، ديفيد تشي نائب رئيس ومدير عام شركة أباتشي بمصر، والجيولوجي ماجد عبد الحليم، مدير شركة ميرلون.

وأفاد بيان لوزارة البترول، اليوم السبت، بأن قيمة استثمارات الاتفاقيتين الأولى والثانية مع شركة أباتشي، في منطقة امتياز شمال غرب رزاق بالصحراء الغربية، تبلغ حوالي 61 مليون دولار، ومنطقة امتياز جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية باستثمارات 12 مليون دولار، والاتفاقية الثالثة مع شركة ميرلون في منطقة امتياز الفيوم بالصحراء الغربية باستثمارات 6 ملايين دولار.

وأكد الوزير، عقب التوقيع، أن استراتيجية الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث عن البترول والغاز بما يسهم في استغلال الاحتمالات البترولية والغازية التي تتمتع بها البلاد في عدة مناطق.

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وأشار إلى أن مصر شهدت في أعقاب ثورة 30 يونيو تدفقا استثماريا كبيرا من شركات البترول العالمية، من خلال إبرام اتفاقيات جديدة أو تعزيز استثماراتها في مشروعات تنمية الحقول المكتشفة، ما أدى إلى تحقيق اكتشافات مهمة وواعدة خاصة في منطقة البحر المتوسط.

ولفت الوزير إلى أن قطاع البترول نجح في إبرام 79 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، خلال تلك الفترة وحتى الآن، بحد أدنى استثمارات 15.3 مليار دولار، مشددا على أن قطاع البترول يولي أهمية للإسراع بالإجراءات اللازمة لصدور الاتفاقيات الجديدة وإبرامها، لسرعة وضعها موضع التنفيذ من خلال إيجاد الوسائل، التي تدعم تحقيق هذا الهدف ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأضاف أن الشركات الأمريكية تعد شريكا مهما ولاعبا أساسيا في إنتاج البترول والغاز في مصر، وأن منطقة الصحراء الغربية تمثل أحد أهم المناطق، التي تحظى بإقبال الشركات الأمريكية على الاستثمار فيها، ما أسهم في استمرار تحقيق نتائج متميزة للنشاط البترولي في تلك المنطقة.