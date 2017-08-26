غضب بين أهالي قرى المنيا لمنعهم من صلاة العيد داخل مراكز الشباب

التحرير

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سيطرت حالة من الغضب الشديد على أهالي قرى محافظة المنيا، بسبب القرار الذي أصدره مدير مديرية الشباب والرياضة في المحافظة أحمد عبد الوكيل، بمنع أداء صلاة العيد على الملاعب خوفًا على سلامة النجيلة الخاصة بتلك الملاعب.

وأكد عبد المقصود إبراهيم حسانين رئيس مجلس إدارة مركز شباب إطسا البلد في مركز سمالوط، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مدير مديرية الشباب والرياضة في المحافظة، يطالبه بمنع أهالي القرية من أداء صلاة العيد داخل مركز الشباب وعلى الملعب الخاص به؛ خوفًا على سلامة النجيلة الخاصة بالملعب، واستخدام الأهالي.

وأوضح صلاح محمد علي عضو مجلس الإدارة، أن أهالي القرية التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 30 الف نسمة، اعتادوا صلاة العيد داخل مركز الشباب منذ عدة سنوات، وأن هذا القرار أقار غضبهم جميعًا، موضحًا أن إدارة مركز الشباب دائمًا ما تحافظ على الملعب ونجيلته، ولم تشهد مناسبة واحدة وقوع أعمال عنف أو أعمال تخريبية داخل مركز الشباب، خاصة وأن الصلاة لم تستغرق الساعة الواحدة وسط تكبيرات الأهالي.

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وأشار عدد من أهالي قرية دماريس التابعة لمركز المنيا، والتي تلقى مركز الشباب الواقع فيها قرارًا بمنع صلاة العيد على الملعب الخاص به، إلى خروج بعض الداعين إلى الصلاة على الجسور، أو الخلاء، بعد منهم من الصلاة على ملعب مركز الشباب؛ الأمر الذي قد يحدث فتنة بينهم - خاصة وأن من ينتمون إلى التيار السلفي يدعون إلى الصلاة على الجسور، فيما يدعوا آخرين إلى الصلاة في منطقة خلاء تحيطها أسوار.

وحاولت " التحرير" التواصل مع مدير مديرية الشباب والرياضة في المنيا، إلا أنها باءت بالفشل بسبب غلق هاتفه المحمول.

فيما أكد مصدر مقرب منه داخل المديرية، طلب عدم ذكر اسمه، أن القرار الذي أبلغه مدير المديرية لمراكز الشباب التي بها ملاعب نجيلية صناعي، الهدف منه الحفاظ على الملاعب من أية أعمال قد تسبب في تشويهها.

من جانبه، قال الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف في المنيا: إنه "تم تخصيص 112 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسع مع اختيار خطباء ممن مشهود لهم بالاعتدال والقبول لدى المواطنين والتأكيد على ضرورة نظافة الطرق المؤدية للمساجد وإنارتها".