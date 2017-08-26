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الصحة: وفاة تاسع حاج مصري بمكة المكرمة

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الصحة: وفاة تاسع حاج مصري بمكة المكرمة الصحة: وفاة تاسع حاج مصري بمكة المكرمة

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن وفاة تاسع حاج مصري بالأراضي ، ويبلغ من العمر ٨٢ عاما، من محافظة كفرالشيخ، ويتبع حجاج قرعة الداخلية.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس بعثة الحج الطبية، إن المتوفي يدعى محمود سامي شيحة، وقد توفي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أدى الى توقف بعضلة القلب والتنفس.

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وأكد الأنصاري تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة المكرمة بلاغا بالوفاة، فيما تسعى البعثة حاليا بالتنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

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التحرير

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