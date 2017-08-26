رئيس مركز الداخلة يفتتح مسجدًا بتكلفة 210 آلاف جنيه
رئيس مركز الداخلة يفتتح مسجدًا بتكلفة 210 آلاف جنيه
10:26 ص السبت 26 أغسطس 2017
محافظة الوادي الجديد
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
افتتح المهندس عبد الحكم الجبالي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، مسجد محطة أتوبيس الوجه القبلي بمدينة موط بتكلفة قدرها 210 ألف جنيه والذي أشرفت على تنفيذه الجمعية الشرعية.
وأكد جبالي أن المسجد بُني بالجهود الذاتية ومساعدات أهل البر والخير، مشيدًا بروح التعاون والتكاتف بين المواطنين في عملية بنائه وافتتاحه.
وأضاف أن الوحدة المحلية ستُساهم في تدعيم باقي احتياجات المسجد والاهتمام والإشراف عليه.
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